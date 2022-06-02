مقاربةٌ مبدئيّةٌ لمساراتِ الحربِ الأوكرانيّة - حمدى عبد العزيز

2022/06/02 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز ما من شكٍّ أنّ نتائجَ الحربِ الأوكرانيّة المباشرة وغير المباشرة، ستحدّد شكلَ العالم، استكمالًا لما بدأته مرحلةُ فيروس كورونا، حيث شكّلت أوّلَ تحدٍّ حقيقيٍّ لطبيعة القوي الصاعدة إلى مستوى القطبيّة الدوليّة، ووضعت موازين القوى في اختبارٍ نجحت فيه الصين (الرأسماليّة المخطّطة بقيادة أكبر حزبٍ شيوعيٍّ في العالم)، وروسيا (رأسماليّة الدولة الكنزيّة).وفي المقابل فقد سقطت مراكزُ الرأسماليّة النيولي ......





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