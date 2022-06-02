التربية تقرر تأجيل امتحان الرياضيات للثالث المتوسط

2022/06/02 | 02:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التربية، تأجيل امتحان اليوم الخميس لمادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات قررت تأجيل امتحان اليوم لمادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط لأسباب فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات".

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