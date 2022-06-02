2022/06/02 | 02:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تقدم بعد إجابات عن الأنشطة النووية غير المبررة في 3 مواقع غير معلنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي.. وطهران ترد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي.. وطهران ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).