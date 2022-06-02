مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بأوكلاهوما.. وبايدن

2022/06/02 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت الشبكة عن المتحدث آندي ليتل أن "المشتبه به أطلق النار وقتل عدة أشخاص".لكنه لم يتمكن من تقديم أرقام محددة.

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