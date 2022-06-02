قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة تالسا الأمريكية

2022/06/02 | 03:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الشرطة في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية بأن هناك معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بالقرب من مستشفى في المدينة.وقالت شرطة تالسا في بيان لها: "نعرف عن إصابات عديدة، وقد يكون هناك عدة قتلى أيضا".وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.وأكدت الشرطة أنها تعاملت مع الحادث، وأن المهاجم قد تم تحييده.ولم يتضح على الفور ما إذا تم القضاء عليه أو إصابته.وقالت الشرطة إنها تفتش مبنى المركز الطبي لتأمينه، وذلك بعد دخولها المبنى والعثور على عدد من الجرحى، ودعت السكان للابتعاد عن مكان الحادث.

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