هل ستنتقم روسيا من أمريكا بسبب تسليح أوكرانيا؟.. أمين عام الناتو يرد

2022/06/02 | 03:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، لشبكة CNN، يوم الأربعاء، إن الناتو "لا يتوقع أي رد انتقامي من روسيا على قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة".

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