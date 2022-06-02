الشرطة الأمريكية: مقتل 4 بينهم مسلح في إطلاق نار بحرم مستشفى

2022/06/02 | 04:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص بينهم مسلح خلال إطلاق نار في مبنى طبي بحرم مستشفى سانت فرانسيس في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

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