السلطات تكشف عدد ضحايا إطلاق النار في تولسا بأوكلاهوما

2022/06/02 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة تولسا في أوكلاهوما إن أربعة أشخاص قتلوا، بسبب إطلاق نار في مبنى ناتالي بمستشفى سانت فرانسيس، الأربعاء.

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