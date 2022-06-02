تأجيل امتحان مادة الرياضبات للصف الثالث المتوسط لهذا اليوم

2022/06/02 | 05:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيعلن عن الموعد الجديد لإمتحان مادة الرياضيات خلال الساعات القادمة.

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