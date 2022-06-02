مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يتفقون على

2022/06/02 | 05:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، عن انعقاد اجتماع للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

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