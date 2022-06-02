رويترز: بايدن قد يلتقي ولي العهد السعودي

2022/06/02 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر الأربعاء أن مسؤولين أميركيين يخططون لجولة للرئيس الأميركي، جو بايدن في الشرق الأوسط هذا الشهر للقاء الحلفاء في الخليج، وقد يشمل ذلك اجتماعه في القاعة نفسها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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