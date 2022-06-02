تفاعل على فيديو لغة جسد امبر لحظة النطق بالحكم لصالح جوني ديب

2022/06/02 | 06:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امبر هيرد طليقة الممثل الأمريكي جوني ديب لحظة النطق بحكم هيئة المحلفين ولغة جسدها خلال قراءة نص الحكم.

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