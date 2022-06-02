ضجة بعد تأكيد البيت الأبيض تصريح

2022/06/02 | 06:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على سؤال حول تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن ضد السعودية وصفها بـ"المنبوذة" وأنها "ستدفع الثمن"، مؤكدة على أن كلام الرئيس "

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