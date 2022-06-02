ميسي: عشنا ليلة جميلة وايطاليا منتخب رائع

2022/06/02 | 07:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأبدى قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، سعادته بحصد لقب كأس أوروبا - أمريكا الجنوبية، بالفوز 3-0 على إيطاليا .وساهم ميسي في الفوز، بتقديم تمريرة حاسمة إلى زميله لاوتارو مارتينيز، ليسجل الهدف الأول.وقال ميسي في تصريحات بعد المباراة : "كانت مباراة نهائية جميلة وما عشناه هنا في ويمبلي واكتسبناه، يعد أمرا رائعا ".وأضاف ميسي :"كنا نعلم أنها ستكون مباراة رائعة بجانب المكان الرائع للفوز بالبطولة ولكي نكون أبطالا ً".وأتم ليو: " كان اختبارا جيدا لأن إيطاليا منتخب رائع".المصدر / كورة

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