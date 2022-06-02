دول الخليج تعلن موقفها بـ4 نقاط من الأزمة الأوكرانية وروسيا

2022/06/02 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، الموقف الموحد للأعضاء من ملف الأزمة الأوكرانية وروسيا وذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية.

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