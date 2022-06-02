2022/06/02 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتمدت الأمم المتحدة وبناء على طلب من أنقرة، كتابة اسم تركيا بأحرف أبجديتها “Türkiye” بدلا من الصيغة السابقة “Turkey” في اللغات الأجنبية.ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة تلقت “رسالة من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يطلب […]

ظهرت المقالة رسميا..



تركيا تغير اسمها في الساحة الدولية أولاً على ايرث نيوز.

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