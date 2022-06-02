الاقتصاد العالمي وغيلان رأس المال المالي - مصعب قاسم عزاوي

2022/06/02 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: كيف تفسر التباطؤ الذي لا يبارح في معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال السنين الأخيرة؟مصعب قاسم عزاوي: من وجهة نظر الاقتصاديين الماركسيين فإن الرأسمالية دائماً محكومة بدورات من الانتعاش الفقاعي الذي لا بد أن يؤدي إلى فيض من الإنتاج سوف يؤدي بناتجه إلى انبثاق الفقاعة الاقتصادية، وحدوث ......





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