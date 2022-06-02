في أزمة المؤسسة القيادية الفلسطينية - نهاد ابو غوش

2022/06/02 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية الفلسطينية خلال الأيام الماضية، بخبر تعيين القيادي في حركة فتح حسين الشيخ في موقع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ وفاة الدكتور صائب عريقات في نوفمبر 2020.



وسبب الضجة هو أن أول من أورد هذا النبأ كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فنقلته وسائل الإعلام الفلسطينية ثم نفته، وعادت بعد ذلك لتأكيده، تماما ......





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