الأمم المتحدة تحذر: مضاعفات الأزمة الأوكرانية قد تتسبب في مجاعة عالمية

2022/06/02 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف، قوله إن المنظمة حذرت من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.وقال كوبياكوف في تصريحه: “إذا نظرنا إلى إحصاءات الجوع وتطوراتها، ففي عام 2019، أي عام قبل جائحة (فيروس كورونا)، كان هناك 690 مليون شخص يتضورون جوعا […]

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