السعودية.. تعميم جديد بشأن

2022/06/02 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء، تعميما جديدا بشأن "عبوات زمزم" في أمتعة المسافرين المغادرين للمملكة بعد أدائهم العمرة في مكة.

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