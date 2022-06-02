القبض على اربعة متهمين بالسرقة والمخدرات في ميسان

2022/06/02 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اربعة متهمين بالسرقة والمخدرات في قضاء الميمونة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء بعد توفر كافة المعلومات الاستخبارية الدقيقة عن أماكن تواجد المتهمين، حيث نتج عن ذلك القبض على متّهمين عدد (4) […]

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