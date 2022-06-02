مشاهد فوضى في المطارات.. المملكة المتحدة تواجه اضطرابات كبيرة في السفر بسبب ارتفاع الطلب بعد الوباء

2022/06/02 | 08:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المطارات خلال الأسابيع الأخيرة العديد من الاضطرابات، سواء في المملكة المتحدة أو في جميع أنحاء أوروبا.وواجه الركاب عمليات إلغاء وتأخيرات طويلة في المطارات، لكن يبدو أن الوضع ساء هذا الأسبوع خلال العطلة المدرسية بمناسبة نهاية نصف الفصل الدراسي وقبل عطلة اليوبيل البلاتيني.

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