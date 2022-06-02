اليوم.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ34 من الممتاز

2022/06/02 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع تنطلقُ عصر اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ34 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اذ ستقام على ملاعب بغداد والمحافظات خمس مواجهات أبرزها تلك التي تجمع الميناء وضيفه الشرطة بطل المسابقة، في ملعب الفيحاء.ويسعى السفانة الى مواصلة النتائج الطيبة خصوصا بعد الفوز الأخير على أمانة بغداد، وتقديم مباراة مثالية أخرى تليق بسمعته وتسهم في الحصول على النقاط الكاملة والابتعاد عن خطر الهبوط الى دوري الدرجة الاولى.وفي لقاء ثانٍ يجمع الطلبة بنفط ميسان على ارض ملعب الشعب الدولي، في مباراة يطمح فيها الانيق الى اكمال مسيرته الناجحة خلال الموسم الحالي والتشبث مركز الوصيف وتوسيع الفارق مع ملاحقيه، بينما يبحث نفط ميسان عن العودة بنتيجة إيجابية، وتصحيح المسار، بعد 8 مباريات على التوالي لم يذق فيها الفريق طعم الانتصار.و يستضيف الزوراء نظيره أمانة بغداد، سعياً منه للتعويض والعودة مجدداً إلى دائرة المنافسة على الوصافة.ويلعب اليوم أيضاً سامراء أمام الكهرباء، بينما يحل أربيل ضيفاً على نادي القاسم.وتستكمل غداً وبعد غد منافسات الجولة الـ34، حينما يلتقي القوة الجوية بزاخو، والصناعة ونفط البصرة، والنجف والكرخ، في حين يشد نوروز الرحال لملاقاة الديوانية، بينما سيكون ملعب النجف الدولي مسرحاً لمباراة نفط الوسط وضيفه النفط.

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