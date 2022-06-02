مسيرة 29 ماي 2022 مناسبة إطلاق حملة نضالية ضد الغلاء - التيتي الحبيب

2022/06/02 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب مسيرة 29 ماي 2022 مناسبة إطلاق حملة نضالية ضد الغلاءدعت الجبهة الاجتماعية إلى تنظيم مسيرة للاحتجاج ضد الغلاء والمطالبة بتخفيض الأسعار بالإضافة إلى الاحتجاج ضد قمع الحريات واضطهاد القوى والأصوات المناضلة والتمادي في الارتماء في أحضان الصهيونية وتحويل سياسة التطبيع مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين إلى ركن من أركان الاختيارات الإستراتيجية للسياسة المتبعة من طرف النظام داخليا وخارجيا.تأتي ......





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