الخط الزمني لثورة النساء: روسيا 1905-1917 - جودي كوكس

2022/06/02 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس Tomatoes | Olga Rozanovaالقسم الثاني: سير ذاتية لحياة ثوريات بلشفيات كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917الكاتبة: جودي كوكس—1879: فيرا زاسوليتش تطلق النار على الكولونيل تريبوف.



1881: مجموعة إرادة الشعب تغتال القيصر ألكسندر الثاني.إعدام علني لصوفيا بيروفسكايا.اعتقال فيرا فيغنر وسجنها لمدة 20 سنة أُتبعت بنفيها داخل البلاد.1887: ......





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