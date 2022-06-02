2022/06/02 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شاب فلسطيني، الخميس، برصاص قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما افادت وزارة الصحة الفلسطينية في منشور على فيسبوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الدهيشة وتفجير منزل في يعبد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الدهيشة وتفجير منزل في يعبد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).