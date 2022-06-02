بالفيديو.. طوابير “طويلة” للسيارات امام محطات الوقود في بعقوبة

2022/06/02 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

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طوابير “طويلة” للسيارات امام محطات الوقود في بعقوبة أولاً على ايرث نيوز.

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