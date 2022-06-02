جرفته المياه أمام عيني صاحبه.. كاميرا ترصد منزلًا يذهب بلا عودة

2022/06/02 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرفت المياه منزلًا من أصل ستة منازل أخرى لا تزال في خطر من الانجراف أيضًا وذلك من عوامل تآكل التربة أثناء فيضان في غضون 10 أيام على نهر في آلاسكا.في حين يقول السكان في المنطقة إنهم لا يعرفون إلى متى يمكن لبقية المنازل الصمود قبل أن تنجرف بسبب التربة المتآكلة سريعًا.مالك المنزل كان يستخدم ذلك المكان لقضاء أوقات فصل الصيف فيه وليستمتع بصيد السمك من النهر.

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