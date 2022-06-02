2022/06/02 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقشت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية،مع شركة ايرون خدمة الـ ADS-B والخدمات التي يوفرها الكشف عن الطائرات.وذكر بيان للشركة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الشركة عقدت اجتماعاً (اون لاين) مع شركة ايرون في مقر الشركة الكائن في مطار بغداد الدولي لمناقشة خدمة ال ADS-B والخدمات التي يوفرها الكشف عن الطائرات “.وأضاف […]

ظهرت المقالة الملاحة الجوية تناقش مشروع الكشف الفضائي عن الطائرات مع شركة ايرون أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملاحة الجوية تناقش مشروع الكشف الفضائي عن الطائرات مع شركة ايرون) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملاحة الجوية تناقش مشروع الكشف الفضائي عن الطائرات مع شركة ايرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).