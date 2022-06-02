خبير امني: اميركا تنقل قادة الارهاب من “الهول” باتجاه مواقع تابعة لها في العراق

2022/06/02 | 09:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الامني، امير عبد المنعم، من قيام القوات الاميركية بنقل عناصر وقادة داعش من التنف ومخيم الهول السوري الى مناطق معينة في العراق، لافتا الى ان واشنطن تواصل دعم الارهاب عبر امداده بالعناصر البشرية والسلاح.وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “اميركا دفعت بعض القيادات الارهابية داخل مخيم الهول السوري نحو الاقتتال […]

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