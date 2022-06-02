ضبط اربع شاحنات تحمل مواد مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية

2022/06/02 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن ضبط اربع شاحنات تحمل نواد مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية قام بضبط اربع شاحنات تحمل مواد متنوعة مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد”.واضافت ان “المواد المضبوطة هي (معمل […]

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