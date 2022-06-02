سيميوني يدخل صراع التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

2022/06/02 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دخل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في صراع التعاقد مع واحد من نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.ورصد رادار سيميوني التعاقد مع رحيم ستيرلينج الذي يرغب في الرحيل للحصول على دقائق أكثر ليحافظ على مكانه في قائمة إنجلترا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر […]

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