صور ملونة للملكة إليزابيث تضيئ أحجار ستونهنج الأيقونية في إنجلترا

2022/06/02 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث، عُرضت صور الملكة من كل عقد من حكمها على أحجار ستونهنج، أحد أكثر المعالم شهرة في إنجلترا.وبُنيت أحجار من قبل البريطانيين القدماء حوالي عام 2500 قبل الميلاد

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