القبض على ١٣ متهما بقضايا مختلفة في ديالى

2022/06/02 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ١٣ متهما بقضايا مختلفة في بعقوبة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في قسم شرطة قضاء بعقوبة من القاء القبض على (١٣) مطلوب للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة”.واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم […]

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