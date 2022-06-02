2022/06/02 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،

من انتشار "جواسيس" أجانب يمتهنون

التسول في بغداد وبعض المحافظات، فيما

لفتت إلى أن جهات لم تسمها تسند ظاهرة

التسول.

وقالت الوكيل الأقدم للوزارة، الدكتورة

عبير الجل

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