مصور العتبة الحسينية يحصل على مركز متقدم بمهرجان دولي

2022/06/02 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل مصور العتبة الحسينية المقدسة على

المركز الثاني في مهرجان ملة الامام

الحسين "عليه السلام" الاول في

الجمهورية الاسلامية الإيرانية

وبمشاركة اكثر من (٢٠) دولة عربية

واجنبية.



وقال المصور حسنين الشرحاح

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