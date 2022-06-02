انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو وحدود التفاهمات الروسية التركية - سنية الحسيني

2022/06/02 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سنية_الحسيني د.



سنية الحسينيوتستمر الحرب ما بين توسع رقعة السيطرة الروسية في أوكرانيا، وتصاعد موجة العقوبات على روسيا، واستخدام روسيا أسلحتها الاقتصادية لمواجهتها، في ظل تحذيرات مراقبين بأن استمرار الحرب من شأنه أن يجر مخاطر كبيرة على الاستقرار الاوروربي بشكل خاص والعالم بشكل عام.



استثمرت أميركا وحدها في هذه الحرب حوالي 53 مليار دولار، بالإضافة إلى المساهمات الغربية الأخرى، كمساعدات تضمن بقاء أوكرانيا ......





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