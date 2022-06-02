روسيا دولة امبريالية استعمارية - فلاح أمين الرهيمي

2022/06/02 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي حينما نستعرض تطور مراحل الرأسمالية في التاريخ نجد أن روسيا الآن تتبع في حربها واستعمارها دولة أوكرانيا قد استعملت أسلوباً قديماً للاستعمار مضى عليها الزمن منذ أكثر من قرن ونحن الآن في مرحلة جديدة وحديثة للاستعمار الاقتصادي من خلال الاخطبوط المالي (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات التجارة العالمية ومؤسسات أخرى يطلق على مرحلتها العولمة المتوحشة وربيبتها الخصخصة المتعجرفة عندما اتخذت لها فلسف ......





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