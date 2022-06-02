ماهية العقل بدلالة بيولوجيا الجسم - علي محمد اليوسف

2022/06/02 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف العقل ليس جوهرا منفصلا عن الجسم, وان الخصائص العقلية تابعة للخصائص الفيزيائية...



ويكيبيديا الموسوعة.بالحقيقة هذه العبارة المبتورة تعتبر العقل ليس جوهرا منفصلا عن الجسم, وإن الخصائص العقلية التفكيرية تابعة لخصائصه الوظيفية الفيزيائية (للعقل) كعضو من تكوين أعضاء الجسم الذي يحتويه., هذه العبارة تختصر مجلدا من المناقشات الفلسفية المتناحرة والمتناطحة مع بعضها بلا جدوى.



إذ دأبت مباحث الفلسفة منذ ......





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