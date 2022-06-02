2022/06/02 | 10:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق هذا الرقم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تقترح رسميا على منظمة دولية اعتماد عملة موحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تقترح رسميا على منظمة دولية اعتماد عملة موحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).