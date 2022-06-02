ديالى.. عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود في بعقوبة (فيديو)

2022/06/02 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىتنشر (بغداد اليوم)، الخميس، مقطعاً فيديوياً يوثق طوابير طويلة للمركبات على محطات الوقود في بعقوبة بمحافظة ديالى.

وتشهد البلاد منذ فترة ليست بالقليلة، ازمة متكررة على محطات الوقود وبمختلف المحافظات، اذ أفادت مصادر محلية في محافظة نينوى شمالي العراق، امس الأربعاء، بأن أزمة البنزين عادت من جديد إلى مدينة الموصل، وبذلك تستمر الأزمة بشكل متقطع منذ بداية العام الحالي.

وبحسب المصادر فإن مواطنين شكوا من تجمع السيارات أمام بوابات محطات التعبئة من أجل التزود بالوقود.

وأكد شهود عيان في الموصل لـ (بغداد اليوم) أن "المحطات تشهد زحاما وذلك بسبب غلق أغلب تلك المحطات خلال أوقات الدوام، وبينوا أن الطوابير تقف لمسافات طويلة من أجل الوصول إلى داخل المحطات".

وانتقد مواطنون موصليون "غياب الدور الحكومي في معالجة المشكلة، مؤكدين أن الوعود التي قطعتها السلطات لم يتم الالتزام بها بهذا الخصوص".

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