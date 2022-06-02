اجتماع عاجل في البرلمان بشأن تسريب أسئلة الرياضيات للثالث المتوسط

2022/06/02 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع عاجل حول تسريب اسئلة امتحانات الثالث المتوسط.

وقالت عضو اللجنة انتصار الغرابي للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة عقدت اجتماع عاجل بخصوص تسريب اسئلة امتحانات الثالث المتوسط".

وأضافت ان "اللجنة ستتخذ قرارا بشأن ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قررت وزارة التربية، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر.

وذكرت الوزارة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) ،على نسخة منها، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات قررت تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر".

وأوضحت أن "التأجيل بسبب تسرب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة تشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون.

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