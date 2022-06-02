ماذا يفعل دكتور أنتوني فاوتشي للاسترخاء؟

2022/06/02 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم الدكتور أنتوني فاوتشي بأشياء كثيرة، فهو عالم وطبيب ومسؤول الصحة العامة وكبير المسؤولين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد أمضى الفترة الماضية في محاولة لوقف الوباء الأكثر تدميراً منذ أكثر من 100 عام.لذلك، فهو يدرك تمامًا أهمية الحفاظ على توازن صحي بين الحياة والعمل.إليك ما قاله الدكتور فاوتشي عن أهمية الفصل بين الحياة والعمل

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