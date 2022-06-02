شاهد بالفيديو.. هل يعتبر اللبنانيون أن ولادة الحكومة ستكون قريبة؟

2022/06/02 | 10:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IATADeZwQp0

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