2022/06/02 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن خيانة مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه لصديقته المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا بعد أنباء عن خيانته المزعومة لها في أحد الملاهي.وتمت مشاهدة جيراد بيكيه في الآونة الأخيرة رفقة زميله في الفريق ريكوي بويج في إحدى الغرف الخاصة بالنوادي الليلية الخاصة بالمنطقة العليا في شمال إقليم […]

ظهرت المقالة بعد علاقة دامت 12 عاما..



شاكيرا تهدد بيكيه بالانفصال بسبب “الخيانة” أولاً على ايرث نيوز.

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