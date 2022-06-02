الحشد الشعبي يعتقل مطلوبا شرق الانبار

2022/06/02 | 10:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن القاء القبض على مطلوب شرق محافظة الانبار.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من امن واستخبارات اللواء الثاني في الحشد الشعبي اعتقلت مطلوبا شرق الأنبار”.وأضاف البيان، أن “عملية الاعتقال جاءت بناء على معلومات استخباراتية، حيث تم تسليمه الى الجهات الأمنية لينال جزاءه”.انتهى/25د

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