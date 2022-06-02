اجتماع نيابي عاجل بشأن تسريب اسئلة امتحانات الثالث المتوسط

2022/06/02 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التربية النيابية، الخميس (2

حزيران 2022) عن عقد اجتماع عاجل حول تسريب

اسئلة امتحانات الثالث المتوسط.

وقالت عضو اللجنة انتصار الغرابي

لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ

"اللجنة عقدت اجتماع

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