الشرطة تتسلم رضيعاً عُثر عليه قرب مستشفى شرقي بغداد

2022/06/02 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت الشرطة طفلاً رضيعاً عثر عليه قرب

مستشفى ابن البلدي، شرقي بغداد، مساء

الأربعاء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن

"طفلاً رضيعا يبلغ من العمر شهرا واحدا

عثر عليه قرب مستشفى ابن البل

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