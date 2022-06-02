التربية تؤجل امتحانات الصف الثالث المتوسط بسبب

2022/06/02 | 10:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الخميس (2 حزيران

2022) تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط

إلى إشعار آخر.

وذكرت الوزارة في تعميم وجهته إلى

مديرياتها أن "اللجنة الدائمة

للامتحانات قررت تأجيل امتحانات الصف

الثالث

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