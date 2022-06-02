بعد تهديدات سابقة.. روسيا تجري

2022/06/02 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة انترفاكس للأنباء،الأربعاء، أن القوات النووية الروسية تجري تدريبات بإقليم إيفانوفو في الشمال الشرقي من موسكو.

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